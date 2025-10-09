ВСУ подорвали участок аммиакопровода «Тольятти – Одесса» при отступлении в ДНР

Это не первый инцидент с повреждением аммиакопровода «Тольятти – Одесса». В июне 2023 г. украинские диверсанты подорвали его основную ветку в районе села Масютовка Харьковской области. Тогда сообщалось о пострадавших, но среди военных их не было.