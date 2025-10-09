ВСУ подорвали участок аммиакопровода «Тольятти – Одесса» при отступлении в ДНР

ВСУ подорвали участок аммиакопровода «Тольятти – Одесса» при отступлении в ДНРПроизошел выброс остатков аммиака, но пострадавших среди российских военных нет
Украинские военные заминировали и подорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в ДНР, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, инцидент произошел 9 октября около 13:05 в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр. После подрыва через поврежденный участок произошел выброс остатков аммиака.
«Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – уточнили в министерстве.
9 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киев продолжает рассчитывать на положительную динамику на фронтах, однако реальная ситуация свидетельствует об обратном.
Минобороны России также сообщало, что 9 октября российские войска поразили портовые сооружения, энергетическую инфраструктуру, хранилища с горючим, обеспечивающим деятельность ВСУ, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия.
Это не первый инцидент с повреждением аммиакопровода «Тольятти – Одесса». В июне 2023 г. украинские диверсанты подорвали его основную ветку в районе села Масютовка Харьковской области. Тогда сообщалось о пострадавших, но среди военных их не было.
Возможность возобновления работы трубопровода обсуждалась в рамках зерновой сделки, прекратившей действие в июле 2023 г. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров после этого усомнился в перспективе восстановления, поскольку на украинской территории ремонтные работы проводиться не будут.