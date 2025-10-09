Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
Испанию следует «вышвырнуть» из НАТО за низкий уровень военных расходов. С таким мнением выступил президент США Дональд Трамп.
«У них нет оснований не делать это [увеличивать ассигнования на оборону]. Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует вышвырнуть из НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).
Страны – участницы НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г. летом этого года. Согласно тексту декларации, к 2035 г. они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.
В июле постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Испания может столкнуться с «серьезными последствиями», если не выполнит обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, как того требует новое соглашение внутри альянса.
После вступления в должность президента США Трамп ошибочно назвал Испанию «страной БРИКС». После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Испанию серьезно отнестись к словам Трампа о членстве в БРИКС.