США пригрозили Испании «последствиями» за отказ увеличить расходы на оборону

«В НАТО существует механизм контроля и привлечения к ответственности. Президент Трамп абсолютно прав – у него все карты на руках. Если Испания или любой другой союзник не захочет выполнять свои обязательства, то это повлечет серьезные последствия», – отметил Уитакер.