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США пригрозили Испании «последствиями» за отказ увеличить расходы на оборону

Ведомости

Испания может столкнуться с «серьезными последствиями», если не выполнит обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, как того требует новое соглашение внутри альянса. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«В НАТО существует механизм контроля и привлечения к ответственности. Президент Трамп абсолютно прав – у него все карты на руках. Если Испания или любой другой союзник не захочет выполнять свои обязательства, то это повлечет серьезные последствия», – отметил Уитакер.

30 июня Politico писало, что Италия рассматривает возможность повысить свои оборонные расходы до необходимых для НАТО 5% ВВП, предложив засчитать в них масштабный инфраструктурный проект – строительство моста через Мессинский пролив стоимостью 13,5 млрд евро.

25 июня страны НАТО на саммите в Нидерландах обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Это решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». В частности, Россия была названа долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности.

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