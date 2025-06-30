Италия хочет включить мост на Сицилию в военные расходы НАТО
Италия рассматривает возможность повысить свои оборонные расходы до необходимых для НАТО 5% ВВП, предложив засчитать в них масштабный инфраструктурный проект – строительство моста через Мессинский пролив стоимостью 13,5 млрд евро. Об этом пишет Politico.
Правительство Джорджи Мелони намерено реализовать давнюю идею – соединить Сицилию и материковую часть страны самым длинным в мире подвесным мостом. Власти подчеркивают, что объект имеет стратегическое значение не только для экономики, но и для НАТО.
В прошлом году Италия потратила на оборону лишь 1,49% ВВП. Однако до 1,5% от общей цели альянс позволяет тратить на так называемую «стратегическую устойчивость» – транспорт, логистику и инфраструктуру. Именно в эту категорию Рим хочет включить строительство моста в Сицилию.
По словам представителя правительства Италии, окончательное решение о включении моста в структуру военных расходов еще не принято, но консультации с партнерами по НАТО уже идут.
Оппозиция выступает резко против. Представитель движения «5 звезд» Джузеппе Анточи назвал инициативу «издевательством над гражданами и над НАТО» и заявил, что «этот блеф не будет принят». По его мнению, соединение двух беднейших регионов – Калабрии и Сицилии – мостом бессмысленно без развития базовой инфраструктуры.
Тем не менее правительство Мелони настроено решительно. Министр инфраструктуры Маттео Сальвини заявил, что окончательное разрешение на строительство может быть выдано уже в июле.
25 июня страны НАТО на саммите в Нидерландах обязались увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП к 2035 г. Это решение было принято «перед лицом серьезных угроз и вызовов безопасности». В частности, Россия была названа долгосрочной угрозой для евро-атлантической безопасности.