Италия хочет включить мост на Сицилию в военные расходы НАТО

В прошлом году Италия потратила на оборону лишь 1,49% ВВП. Однако до 1,5% от общей цели альянс позволяет тратить на так называемую «стратегическую устойчивость» – транспорт, логистику и инфраструктуру. Именно в эту категорию Рим хочет включить строительство моста в Сицилию.