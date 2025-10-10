Лидеры СНГ договорились о концепции военного сотрудничества
В ходе заседания глав государств СНГ участники подписали 19 документов. Среди них решение о концепции военного сотрудничества стран до 2030 г. Об этом сообщает Кремль.
В перечень других документов, подписанных в ходе мероприятия, вошли решения «О председательстве в СНГ в 2026 г.», «О генеральном секретаре СНГ», «О проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ», «О деятельности комиссии по правам человека СНГ в 2023–2025 г.» и др.
10 октября в Душанбе состоялось заседание глав государств СНГ. Перед встречей прошла официальная церемония приветствия и совместного фотографирования. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за организацию встречи. Он заявил, что странам СНГ удалось сохранить площадку не только для общения, но создать общий рынок и гуманитарное пространство. Торговый оборот России со странами СНГ в 2024 г. увеличился на 7% до $112 млрд. Почти все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах.