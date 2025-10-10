Лидеры СНГ договорились о концепции военного сотрудничества

10 октября в Душанбе состоялось заседание глав государств СНГ. Перед встречей прошла официальная церемония приветствия и совместного фотографирования. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Таджикистан за организацию встречи. Он заявил, что странам СНГ удалось сохранить площадку не только для общения, но создать общий рынок и гуманитарное пространство. Торговый оборот России со странами СНГ в 2024 г. увеличился на 7% до $112 млрд. Почти все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах.