Путин рассказал о пользе присутствия в России сотрудников МВД Таджикистана
Сотрудники МВД Таджикистана смогут принимать решения в отношении своих граждан в России совместно с коллегами из МВД РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе, комментируя отношения стран в миграционной сфере.
«Проблем здесь много, граждане России указывают на эти проблемы, мы должны думать в первую очередь о гражданах нашей страны. Поэтому важно, чтобы <...> представительства МВД работали [в наших странах]», – сказал он.
По словам Путина, это важно, поскольку представители МВД Таджикистана, находясь в России, смогут принимать решения вместе со своими российским коллегами.