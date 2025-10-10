Трамп поблагодарил Путина за слова о премии мира

10 октября стало известно, что Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Лауреатом 2025 г. стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Комитет отметил ее «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».