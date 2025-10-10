Трамп поблагодарил Путина за слова о премии мира
Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за слова про Нобелевскую премию мира. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Спасибо президенту Путину!» – написал американский лидер.
10 октября стало известно, что Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. Лауреатом 2025 г. стала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Комитет отметил ее «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
В ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира нанесли серьезный ущерб репутации этой награды. Он подчеркнул, что награда должна вручаться за реальные заслуги.
«Бог с ним, не мне судить, достоин или недостоин действующий президент США Нобелевской премии, я не знаю. Но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, десятилетиями длящиеся кризисы», – сказал Путин.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Москва поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира, «если бы нас спросили».