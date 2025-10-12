Слуцкий назвал критику Макрона в адрес России попыткой скрыть собственный провал
Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия «заплатит» за отказ от переговоров. По мнению российского политика, это классическая схема маскировки собственного провала, когда французский лидер, переживая глубокий правительственный кризис и падение рейтинга, пытается переключить внимание с внутренних проблем на мнимые внешние угрозы.
«Макрон, страдающий неонаполеоновскими амбициями, лжет во спасение собственного политического реноме. Потому что против мира – Киев и его европейские спонсоры, в числе которых такие же макроны, мерцы, стармеры», – написал Слуцкий в Telegram.
Слуцкий подчеркнул, что последствия уже настигают прежде всего Елисейский дворец в виде недовольства французов, экономического спада и ухудшения уровня жизни. Лидер ЛДПР также привел слова президента России Владимира Путина на Валдайском форуме о том, что Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции, и призвал европейских лидеров заняться своими проблемами.
12 октября Макрон по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что России придется заплатить, если она продолжит отказываться от переговоров.
Политическая ситуация во Франции в настоящее время остается крайне нестабильной. Назначенный 9 сентября премьер-министр Себастьен Лекорню подал в отставку всего через 27 дней, установив рекорд по самому короткому пребыванию в должности.
Но 11 октября Макрон вновь назначил Лекорню председателем французского кабмина. По словам последнего, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения». Кроме того, он отмечал наличие в республике проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».