Слуцкий назвал критику Макрона в адрес России попыткой скрыть собственный провал

Но 11 октября Макрон вновь назначил Лекорню председателем французского кабмина. По словам последнего, он «пытался создать условия, при которых мы могли бы принять бюджет для Франции, для государства, а также для социального обеспечения». Кроме того, он отмечал наличие в республике проблем с «армией, безопасностью, рабочими местами и покупательной способностью».