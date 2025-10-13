FT: Трамп планирует встретиться с Зеленским 17 октября

6 октября глава Белого дома сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но сначала хочет узнать, для чего конкретно они будут использоваться Киевом. Президент США уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине этих ракет.