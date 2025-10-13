FT: Трамп планирует встретиться с Зеленским 17 октября
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Об этом сообщает журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники в соцсети X.
Его собеседники рассказали, что встреча была назначена после двух телефонных разговоров глав государств. В их рамках они обсудили продажу ракет Tomahawk и пути прекращения российско-украинского конфликта, написал Миллер.
Кроме того, по данным журналиста, украинская делегация начала переговоры с американской стороной, которые продлятся неделю.
13 октября Трамп, выступая в кнессете Израиля, заявил, что добьется окончания украинского кризиса.
6 октября глава Белого дома сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но сначала хочет узнать, для чего конкретно они будут использоваться Киевом. Президент США уточнил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине этих ракет.