Зеленский подтвердил предстоящую встречу с Трампом в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», – сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).
Он уточнил, что планирует прибыть в американскую столицу 17 октября. В ходе визита также запланированы встречи с сенаторами, конгрессменами и представителями энергетических компаний.
«Главные темы – ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию», – подчеркнул Зеленский.
13 октября Трамп, выступая в кнессете Израиля, заявил, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет точных договоренностей о телефонном разговоре лидера РФ Владимира Путина и Трампа. Однако представитель Кремля подтвердил, что американский лидер, судя по сообщениям, заявил о возможности обсуждения с президентом РФ вопроса передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.