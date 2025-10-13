Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский подтвердил предстоящую встречу с Трампом в Вашингтоне

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

«Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту», – сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Он уточнил, что планирует прибыть в американскую столицу 17 октября. В ходе визита также запланированы встречи с сенаторами, конгрессменами и представителями энергетических компаний.

Кремль: поставка Tomahawk Киеву может плохо кончиться

Политика / Международные отношения

«Главные темы – ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию», – подчеркнул Зеленский.

13 октября Трамп, выступая в кнессете Израиля, заявил, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет точных договоренностей о телефонном разговоре лидера РФ Владимира Путина и Трампа. Однако представитель Кремля подтвердил, что американский лидер, судя по сообщениям, заявил о возможности обсуждения с президентом РФ вопроса передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте