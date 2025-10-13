Зеленский подтвердил предстоящую встречу с Трампом в Вашингтоне

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет точных договоренностей о телефонном разговоре лидера РФ Владимира Путина и Трампа. Однако представитель Кремля подтвердил, что американский лидер, судя по сообщениям, заявил о возможности обсуждения с президентом РФ вопроса передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk.