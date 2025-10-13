UnHerd: расследование дела «Северных потоков» обострило отношения ФРГ и Польши
Расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» обострило отношения между Германией и Польшей, которые «когда-то были основой послевоенной стабильности Евросоюза». Об этом пишет UnHerd.
По мнению обозревателя издания Вольфганга Мюнхау, это растущее напряжение может оказать значительное влияние на национальную политику Евросоюза. Кроме того, разногласия двух стран чреваты тем, что лидеры Германии и Польши могут «ударить в грязь лицом», что сыграет на руку партии «Альтернатива для Германии».
«По мере обострения ситуации мы неизбежно станем свидетелями роста двусторонней напряженности в связи со вступлением Украины в ЕС», – считает Мюнхау.
7 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша против выдачи Германии одного из подозреваемых в деле о подрыве трубопроводов, украинца Владимира Журавлева. По его словам, лично он и правительство Польши всегда выступали против строительства «Северного потока – 2».
Глава польского бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times заявлял, что Германия должна прекратить преследование украинцев, которые подозреваются в подрыве «Северных потоков», чтобы политика страны совпадала с политикой НАТО и Польши.