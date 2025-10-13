UnHerd: расследование дела «Северных потоков» обострило отношения ФРГ и Польши

По мнению обозревателя издания Вольфганга Мюнхау, это растущее напряжение может оказать значительное влияние на национальную политику Евросоюза. Кроме того, разногласия двух стран чреваты тем, что лидеры Германии и Польши могут «ударить в грязь лицом», что сыграет на руку партии «Альтернатива для Германии».