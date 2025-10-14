Франция считает конфискацию активов РФ нарушением международного права

В этот же день Еврокомиссия выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Из этой суммы 2 млрд евро будут направлены на беспилотники в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)».