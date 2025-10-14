Франция считает конфискацию активов РФ нарушением международного права
Франция не поддерживает конфискацию средств, которые принадлежат другой стране. Важно, чтобы все соблюдали закон. Об этом заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер в интервью «Ведомостям».
Дипломат отметил, что замороженные активы, средства, которые принадлежат России были заблокированы в основном в Бельгии в 2022 г.
«По этому вопросу президент Эмманюэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право и вопрос о конфискации этих средств не стоит. Единственное, что было сделано за последние годы, – использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине», – подчеркнул де Ривьер.
По его мнению, это совсем не противоречит международному праву.
1 октября Макрон выразил скепсис по поводу инициативы Еврокомиссии (ЕК) об использовании замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Он отметил необходимость строгого соблюдения международного права в этом вопросе. Президент Франции выразил поддержку главе правительства Бельгии Барту Де Веверу, который критически отзывался о предложениях ЕК.
В этот же день Еврокомиссия выделила Украине транш на сумму 4 млрд евро из доходов от российских замороженных активов. Из этой суммы 2 млрд евро будут направлены на беспилотники в соответствии с соглашением между Украиной и Евросоюзом. Речь идет о девятом транше в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи (MFA)».