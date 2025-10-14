Песков призвал дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского по передаче Tomahawk
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге призвал дождаться результатов встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, прежде чем делать выводы о сообщениях о передаче ракет Tomahawk.
«Пока это газетное сообщение, но знаем, что действительно сам президент подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», – сказал Песков.
13 октября Зеленский подтвердил предстоящую встречу с Трампом в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он уточнил, что планирует прибыть в американскую столицу 17 октября и намерен встретиться также с сенаторами, конгрессменами и представителями энергетических компаний. «Главные темы – ПВО и наши возможности в дальнобойности, чтобы давить на Россию», – отмечал Зеленский.
6 октября Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хочет узнать, для чего они будут использоваться. Американский лидер отметил, что «не ищет эскалации» при отправке Украине дальнобойных ракет.
13 октября зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех – и прежде всего для него самого. Он напомнил про заявление американского главы, что если президент РФ Владимир Путин не урегулирует конфликт на Украине, то для «него это плохо кончится», и выразил надежду, что это «очередная пустая угроза».