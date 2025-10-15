Захарова назвала нелепой ситуацию с малоизвестным лауреатом Нобелевской премии
Ситуация, при которой многие переспрашивают имя лауреата Нобелевской премии мира, лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, стала нелепой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Это же не вопрос, поддерживают ее или не поддерживают. Все-таки речь-то идет о человеке, который с точки зрения международного комитета сделал какой-то особый вклад в мир. А если переспрашивают ее имя, все говорят: "А кто это? Что это за человек такой? Как такое может быть?" А теперь уже вот так может быть», – подчеркнула дипломат.
По мнению Захаровой, подобные премии уже превратились в политический инструмент на мировой арене. Она отметила, что награды выдаются «не за прошлую деятельность, которая понятна и логична, а за или для неких перспектив».
10 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп, несмотря на многочисленные разговоры о необходимости присуждения ему Нобелевской премии мира, награду не получил. 12 октября сама Мачадо заявила, что американский лидер заслуживает быть лауреатом пацифистской премии в этом году.
Президент РФ Владимир Путин говорил, что решения Нобелевского комитета по присуждению премии мира нанесли серьезный ущерб репутации этой награды. Он подчеркнул, что награда должна вручаться за реальные заслуги. По мнению российского лидера, сегодня авторитет премии «в значительной степени утрачен».