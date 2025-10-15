Путин назвал большим успехом недавние парламентские выборы в Сирии
Парламентские выборы, которые прошли в Сирии 5 октября, стали большим успехом для руководства страны, поскольку они ведут к консолидации общества. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает Кремль.
Российский президент также подчеркнул, что отношения Москвы и Дамаска всегда носили дружеский характер. Он отметил, что у российской стороны никогда не было отношений применительно к Сирии, связанных с политической конъюнктурой или с особыми интересами.
Путин отметил, что, несмотря на то что Сирия сейчас переживает непростые времена, необходимо укреплять взаимодействие между политическими силами страны.
15 октября в Кремле проходят российско-сирийские переговоры. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, стороны планируют обсудить текущее развитие отношений государств, ситуацию в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты также поговорят о последних событиях на Ближнем Востоке и затронут тему российских военных баз в стране. У России их две – в Тартусе и Хмеймиме.
СМИ утверждали, что во время переговоров аш-Шараа может официально потребовать выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях.
В Сирии 5 октября завершились первые после свержения президента Башара Асада выборы в Народный совет – однопалатный парламент страны. К выборам не были допущены политические партии. Сам процесс голосования был непрямым и прошел по необычной схеме – около 6000 выборщиков, входящих в региональные избирательные коллегии, избрали 140 из 210 депутатов. Остальных депутатов позже назначит непосредственно аш-Шараа.