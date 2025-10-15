Газета
Главная / Политика /

Лавров: «аляскинский процесс» еще не завершен

«Аляскинский процесс» еще не завершен, поскольку российская сторона так и не получила реакции США на свое предложение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту». 

По его словам, сейчас Москва исходит из того, что в ходе российско-американских переговорах в Анкоридже концептуально было достигнуто взаимопонимание. Лавров напомнил, что после встречи президент США Дональд Трамп сказал, что ему необходимо посоветоваться с союзниками.

«Процесс консультаций, видимо, продолжается», – заключил глава МИДа.

Ушаков не согласился с Рябковым, что импульс Анкориджа исчерпан

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ заявил, что последующую работу по урегулированию украинского конфликта Россия строит на принципиальных положениях, которые были затронуты в ходе саммита на Аляске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября заявил, что «импульс Анкориджа» в отношениях между РФ и США жив. «Но учитывая, что мы продолжаем стремиться двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что этот импульс жив, он живет и, будем надеяться, будет жить дальше. Что президент Трамп сохраняет политическую волю к мирному урегулированию», – подчеркнул он.

