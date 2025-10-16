Газета
Главная / Политика /

Дума призвала дипломатов обеспечить достойные условия депортированным из Латвии

Ведомости

Госдума передала посольству РФ в Латвии, МИД и главам российских регионов рекомендации для обеспечения россиянам, которых депортировали из Латвии, достойных условий по возвращении в РФ. Об это сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

«Мы считаем, что наш долг – обеспечить возвращение граждан России в нашу страну, достойные условия для их дальнейшего существования», – сказал он (цитата по ТАСС).

Толстой также подчеркнул, что Госдума будет следить за судьбой каждого российского гражданина, который вернется из Латвии. 

В Госдуму внесли проект о недопустимости политики Латвии в отношении граждан РФ

Политика / Международные отношения

11 октября Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября. Об этом сообщало Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции страны. Эти лица подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС). Для этого требуется сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты.

В посольстве пояснили, что, согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию». Кроме того, граждан России, проживающих в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления.

15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Нижняя палата парламента рекомендовала правительству проработать ответные меры в отношении Риги, а также проработать меры поддержки россиян, проживающих в Латвии.

