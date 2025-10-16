Дума призвала дипломатов обеспечить достойные условия депортированным из Латвии
Госдума передала посольству РФ в Латвии, МИД и главам российских регионов рекомендации для обеспечения россиянам, которых депортировали из Латвии, достойных условий по возвращении в РФ. Об это сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
«Мы считаем, что наш долг – обеспечить возвращение граждан России в нашу страну, достойные условия для их дальнейшего существования», – сказал он (цитата по ТАСС).
Толстой также подчеркнул, что Госдума будет следить за судьбой каждого российского гражданина, который вернется из Латвии.
11 октября Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября. Об этом сообщало Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции страны. Эти лица подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС). Для этого требуется сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты.
В посольстве пояснили, что, согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию». Кроме того, граждан России, проживающих в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления.
15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Нижняя палата парламента рекомендовала правительству проработать ответные меры в отношении Риги, а также проработать меры поддержки россиян, проживающих в Латвии.