Песков: Москва уже дала оценку возможной поставки ракет Tomahawk Украине
Российская сторона в лице президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова дала оценку возможной поставке американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитируют «РИА Новости».
«Это будет шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция здесь предельно ясна, и она известна в Вашингтоне и Киеве», – сказал он.
14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.
15 октября Лавров сообщил, что если Вашингтон примет решение поставить Украине ракеты Tomahawk, то это нанесет колоссальный ущерб российско-американским отношениям.
2 октября Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.