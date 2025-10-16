Газета
Главная / Политика /

Песков: Москва уже дала оценку возможной поставки ракет Tomahawk Украине

Ведомости

Российская сторона в лице президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова дала оценку возможной поставке американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитируют «РИА Новости».

«Это будет шаг в сторону качественно нового уровня эскалации. Наша позиция здесь предельно ясна, и она известна в Вашингтоне и Киеве», – сказал он.

14 октября президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.

15 октября Лавров сообщил, что если Вашингтон примет решение поставить Украине ракеты Tomahawk, то это нанесет колоссальный ущерб российско-американским отношениям.

2 октября Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.

