Володин назвал геноцидом депортацию россиян из Латвии
Депортация граждан России из Латвии – это геноцид, и здесь нужно занять жесткую, непримиримую позицию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
«Мы этого не должны простить», – подчеркнул Володин.
По его словам, придет время, когда Латвии придется принимать назад тех, кого они выслали, «их детей и внуков, оказывать им уважение, восстанавливать памятники». Володин подчеркнул, что европейские политики «должны знать – единые стандарты либо есть, либо нет».
16 октября Госдума передала посольству РФ в Латвии, МИДу и главам российских регионов рекомендации для обеспечения депортированным из Латвии россиянам достойных условий по возвращении в РФ.
Латвия обязала до 13 октября покинуть страну более 800 граждан России, писала Politico. Россияне подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Им предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего необходимо сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты. 15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.