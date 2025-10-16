WP: оппозиция Индии раскритиковала Моди за страх перед Трампом
Приписываемое премьер-министру Индии Нарендре Моди обещание прекратить закупки российской нефти вызвало критику со стороны его политических оппонентов, сообщила The Washington Post.
В социальных сетях Моди обвинили в страхе перед президентом США Дональдом Трампом, отмечает газета.
Представитель главной оппозиционной партии Индии «Индийский национальный конгресс» Джайрам Рамнеш написал, что Моди передал принятие ключевых решений Америке. Он подчеркнул, что авторитет премьер-министра «угас и сжался».
15 октября Трамп заявил, что Моди якобы заверил его в том, что Индия больше не будет закупать российскую нефть. Президент США отметил, что это не сразу будет сделано, но что это произойдет скоро.
При этом 16 октября официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал сообщил, что Индия защищает интересы своих потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели. Он подтвердил, что Нью-Дели ведет переговоры об энергетическом сотрудничестве и с Вашингтоном.