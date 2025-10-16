CBS News: начался разговор Путина и Трампа

16 октября Axios писал, что Путин и Трамп поговорят перед встречей американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание напомнило, что в ходе встречи украинский и американский лидеры должны обсудить поставку дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. Об этом заявлял сам Трамп.