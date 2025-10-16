Газета
Главная / Политика /

CBS News: начался разговор Путина и Трампа

Ведомости

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался. Об этом сообщил журналист CBS News Аарон Наварро со ссылкой на представителя Белого дома в соцсети X.

16 октября Axios писал, что Путин и Трамп поговорят перед встречей американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Издание напомнило, что в ходе встречи украинский и американский лидеры должны обсудить поставку дальнобойных ракет Tomahawk Киеву. Об этом заявлял сам Трамп.

Кремль также анонсировал телефонный разговор. Днем 16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у Путина планируется международный разговор, но с кем – не уточнялось.

Индекс Мосбиржи вырос на 3,04% до 2613,59 пункта (на 17:32 мск) на фоне ожидания телефонного разговора президентов РФ и США.

