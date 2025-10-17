Песков: РФ предложила разговор с Трампом после его визита на Ближний Восток
Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по следам успешной поездки американского лидера на Ближний Восток. Об этом сообщил в ходе брифинга журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, именно этим объясняется инициатива российской стороны.
«И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом», – отметил представитель Кремля.
Разговор состоялся вечером 16 октября и, по данным Белого дома, длился около двух часов, а по словам помощника президента России Юрия Ушакова – почти два с половиной.
Главным итогом беседы стала договоренность о проведении новой встречи лидеров в столице Венгрии – Будапеште. О ней сообщил сам Трамп в соцсети Truth Social, уточнив, что стороны намерены обсудить пути завершения конфликта между РФ и Украиной.
Как уточнял Ушаков, разговор начался с поздравлений: Путин отметил успехи Трампа в нормализации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира. Также была изложена принципиальная позиция России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на международно-правовой основе.