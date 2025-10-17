Песков: РФ предложила разговор с Трампом после его визита на Ближний Восток

Как уточнял Ушаков, разговор начался с поздравлений: Путин отметил успехи Трампа в нормализации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и в большинстве стран мира. Также была изложена принципиальная позиция России в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на международно-правовой основе.