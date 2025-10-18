Стармер в разговоре с Зеленским предложил создать аналог плана Трампа по Газе

Стармер озвучил предложение во время телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Он позвонил им сразу после встречи с Трампом в США, где тот отказал ему в поставках Tomahawk. По словам источников, Зеленский активно настаивал на «Томагавках», но Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости.