Стармер в разговоре с Зеленским предложил создать аналог плана Трампа по Газе

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать с США проект мирного соглашения для Украины в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа из 20 пунктов для Газы. Об этом сообщил источник Axios.

Стармер озвучил предложение во время телефонного разговора украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Он позвонил им сразу после встречи с Трампом в США, где тот отказал ему в поставках Tomahawk. По словам источников, Зеленский активно настаивал на «Томагавках», но Трамп сопротивлялся и не проявлял гибкости.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести в выходные срочную повторную телефонную встречу между европейскими советниками по национальной безопасности, отмечает СМИ.

План Трампа по Газе включает прекращение огня, демилитаризацию анклава, освобождение заложников, масштабное восстановление инфраструктуры и создание условий для будущего мирного сосуществования.

Конфликт в секторе Газа был завершен 13 октября. Палестинский «Хамас» согласился выполнять предусмотренный мирным планом Трампа пункт о разоружении.

