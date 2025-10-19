Газета
Главная / Политика /

Трамп указал на «великолепный» потенциал торговли между Россией и США

Благодаря этому получится урегулировать конфликт на Украине, считает он
Ведомости

У Соединенных Штатов и России есть «великолепный» потенциал для торговли, поэтому Вашингтон сумеет добиться мирного урегулирования на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», – сказал он (цитата по ТАСС).

Президент США добавил также, что у него сложились «хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Как СМИ отреагировали на нежелание Трампа поставлять Киеву Tomahawk

Политика / Международные новости

Трамп ранее на этой неделе провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых договорился встретиться с ним в Будапеште. Встреча в Венгрии может пройти в течение ближайших двух недель. Затем стало известно, что представлять интересы ЕС на переговорах президентов может президент Финляндии Александр Стубб. До этого лидеры РФ и США общались 15 августа на Аляске.

17 октября состоялась встреча американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний покинул Белый дом без обещания Трампа поставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. СМИ писали, что переговоры получились напряженными, а президент США был на них «жестким».

Читайте также:Трамп призвал Зеленского заключить сделку для урегулирования конфликта
