Трамп указал на «великолепный» потенциал торговли между Россией и США

Трамп указал на «великолепный» потенциал торговли между Россией и СШАБлагодаря этому получится урегулировать конфликт на Украине, считает он
У Соединенных Штатов и России есть «великолепный» потенциал для торговли, поэтому Вашингтон сумеет добиться мирного урегулирования на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», – сказал он (цитата по ТАСС).
Президент США добавил также, что у него сложились «хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп ранее на этой неделе провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых договорился встретиться с ним в Будапеште. Встреча в Венгрии может пройти в течение ближайших двух недель. Затем стало известно, что представлять интересы ЕС на переговорах президентов может президент Финляндии Александр Стубб. До этого лидеры РФ и США общались 15 августа на Аляске.
17 октября состоялась встреча американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний покинул Белый дом без обещания Трампа поставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. СМИ писали, что переговоры получились напряженными, а президент США был на них «жестким».