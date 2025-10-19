Трамп указал на «великолепный» потенциал торговли между Россией и США

Трамп ранее на этой неделе провел телефонные переговоры с Путиным, в ходе которых договорился встретиться с ним в Будапеште. Встреча в Венгрии может пройти в течение ближайших двух недель. Затем стало известно, что представлять интересы ЕС на переговорах президентов может президент Финляндии Александр Стубб. До этого лидеры РФ и США общались 15 августа на Аляске.