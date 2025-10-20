ЕС может утвердить запрет на покупку российского газа 20 октября
В ходе встречи 20 октября министры энергетики стран Евросоюза могут согласовать запрет на покупку газа, нефти и угля из РФ, несмотря на возражения Венгрии и Словакии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что для принятия данного решения потребуются голоса большинства, поскольку оно заявлено как торговая мера, а не санкции, для принятия которых необходимо единогласное решение.
16 октября комитет промышленности и энергетики Европарламента (ЕП) поддержал большинством голосов предложение о поэтапном полном запрете на импорт российских газа, нефти и нефтепродуктов.
В случае принятия инициативы заключение новых контрактов на поставку российского газа будет запрещено с начала 2026 г. Действующие краткосрочные контракты будут выполняться до середины июня 2026 г., а долгосрочные – до 1 января 2027 г.
В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт против реализации плана Евросоюза об ускоренном отказе от закупок нефти и газа в России. «Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии, это подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей», – написал он.