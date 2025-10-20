ЕС может утвердить запрет на покупку российского газа 20 октября

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт против реализации плана Евросоюза об ускоренном отказе от закупок нефти и газа в России. «Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии, это подрывает нашу экономику и угрожает низким ценам на коммунальные услуги для венгерских семей», – написал он.