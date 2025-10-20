Песков: Кремль прислушивается к заявлениям Трампа и СМИ по поставкам Tomahawk
Официальных уведомлений об отказе Вашингтона поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk быть не может, поэтому Москва ориентируется на публичные заявления, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На этот счёт каких-то официальных не может быть уведомлений. Слышим и слушаем заявления на этот счёт. Так и ориентируемся», – отметил представитель Кремля. По его словам, между РФ и США продолжаются контакты на рабочем и экспертном уровнях, в рамках которых представители стран могут также обменяться позициями.
20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия абсолютно четко выразила свою позицию по поставкам дальнобойного оружия Киеву. Дипломат подчеркнула, что такое решение недопустимо в том числе потому, что оно противоречит высказываниям европейских политиков о «мире».
Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности и Киеву, и Москве. В это же время он отказался от передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Сам Трамп 17 октября сказал, что надеется на окончание конфликта без применения ракет Tomahawk.