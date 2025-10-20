Песков: Кремль прислушивается к заявлениям Трампа и СМИ по поставкам Tomahawk

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме заявил о необходимости предоставить гарантии безопасности и Киеву, и Москве. В это же время он отказался от передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. Сам Трамп 17 октября сказал, что надеется на окончание конфликта без применения ракет Tomahawk.