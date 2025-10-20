В Кремле не ответили, обсуждали ли Путин и Трамп обмен территориями с Украиной
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль предоставил всю необходимую информацию о телефонном разговоре российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Больше нам сообщить об этом не нечего», – заявил Песков.
Так он прокомментировал информацию ряда американских и британских СМИ о том, что в ходе переговоров Путина и Трампа обсуждалась формула урегулирования, основанная на обмене территориями.
Газета The Washington Post писала, что в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф настойчиво просил Киев передать России территории Донецкой народной республики (ДНР).
По данным источников WP, тема также обсуждалась в ходе телефонного разговора Трампа с Путиным. Последний, как утверждается, во время беседы «потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецком» в качестве условия прекращения боевых действий.
Позже президент США заявил, что не обсуждал с Киевом передачу России территорий Донбасса. «Этот регион должен остаться таким, какой он есть, Россия контролирует около 78% его территории», – подчеркнул американский лидер.