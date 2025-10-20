Газета
Россия уведомила Венгрию об ответе в случае изъятия замороженных активов

Ведомости

Венгрия получила от России уведомление, что в случае захвата ее активов на Западе она примет ответные меры с учетом позиции каждой отдельной страны. Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в ходе заседания Совета Евросоюза в Люксембурге. Трансляцию проводил телеканал M1. 

Он указал, что такая реакция Москвы «еще раз подчеркивает крайнюю опасность прикосновения к российским активам, замороженным в Европейском союзе».

20 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Евросоюза близки к «счастливому решению» вопроса о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов России. Министр отметил, что достичь договоренностей относительно такого займа страны могут до конца 2025 г. По его словам, положение Евросоюза выглядит «очень просто»: либо Киеву направят российские средства, либо странам придется использовать свои.

Великобритания и Канада 15 октября сообщили о намерении присоединиться к инициативе Евросоюза по передаче Украине замороженных российских активов в виде «репарационного кредита». В то же время Венгрия заявила, что не поддержит использование этих активов.

