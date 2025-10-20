Россия уведомила Венгрию об ответе в случае изъятия замороженных активов

20 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны Евросоюза близки к «счастливому решению» вопроса о предоставлении Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов России. Министр отметил, что достичь договоренностей относительно такого займа страны могут до конца 2025 г. По его словам, положение Евросоюза выглядит «очень просто»: либо Киеву направят российские средства, либо странам придется использовать свои.