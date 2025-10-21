Газета
Главная / Политика /

Песков переадресовал в МИД вопрос о месте встречи Лаврова и Рубио

Ведомости

Говоря о возможной площадке для встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информацию об этом может предоставить российское внешнеполитическое ведомство.

«Это нужно спрашивать в Министерстве иностранных дел», – сказал Песков в ходе очередного брифинга.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Reuters со ссылкой на источники писало, что 23 октября Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил, что в преддверии встречи Лавров и Рубио могут провести еще один телефонный разговор. «Возможно все», – сказал он.

