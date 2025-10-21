FT: Лавров и Рубио прибудут в Будапешт 30 октября

Источник FT также сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует изложить свои предложения накануне встречи лидеров, включая возможность отдельного обсуждения с представителями европейских стран и главой Белого дома. Однако подтверждения этой информации на данный момент нет.