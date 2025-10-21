FT: Лавров и Рубио прибудут в Будапешт 30 октября
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио прибудут в Будапешт 30 октября, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в немецком правительстве.
Источник FT также сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует изложить свои предложения накануне встречи лидеров, включая возможность отдельного обсуждения с представителями европейских стран и главой Белого дома. Однако подтверждения этой информации на данный момент нет.
20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные «шаги в интересах реализации пониманий», достигнутых в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Reuters со ссылкой на источники писал, что 23 октября Рубио и Лавров могут провести встречу, посвященную подготовке саммита Путина и Трампа в Венгрии.