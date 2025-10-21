Мэр Кишинева указал на проблемы в Молдавии из-за антироссийских санкций
Оппозиционный блок «Альтернатива» в Молдавии хочет обратиться к парламенту для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане после поддержки страной антироссийских санкций. Об этом заявил руководитель входящего в блок Движения национальной альтернативы мэр Кишинева Ион Чебан на брифинге с лидерами Партии развития и объединения Молдавии и партии «Гражданский конгресс».
«Речь идет о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются наши сограждане: низкие доходы, не покрывающие расходы, высокие цены и счета, массовый отъезд граждан за границу, опустевшие населенные пункты», – сказал Чебан (цитата по ТАСС). По его словам, население Молдавии также жалуется, что не может получать денежные переводы от родителей или детей из России.
29 сентября Центризбирком Молдавии сообщил, что оппозиционные партии Молдавии суммарно набрали 49,8% голосов, а правящая партия «Действие и солидарность» (ПСД) – 50,2% за счет зарубежных избирательных участков. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, этот избирательный процесс был организован «откровенно по-диктаторски» и стал глобальным провалом Запада.
Глава российского МИДа Сергей Лавров также раскритиковал итоги голосования. По его словам, выборы в парламент Молдавии были жульническими, а правящая партия в стране откровенно манипулировала голосами избирателей. Действующего президента республики Майю Санду он назвал одним из глашатаев антироссийской риторики.