Мэр Кишинева указал на проблемы в Молдавии из-за антироссийских санкций

«Речь идет о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются наши сограждане: низкие доходы, не покрывающие расходы, высокие цены и счета, массовый отъезд граждан за границу, опустевшие населенные пункты», – сказал Чебан (цитата по ТАСС). По его словам, население Молдавии также жалуется, что не может получать денежные переводы от родителей или детей из России.