Силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников над Россией

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 58 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 16:00 до 20:00 мск 57 дронов сбиты над Брянской областью, один дрон – над Курской областью.

Утром губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что подросток получил травмы при атаке украинских беспилотников на город Клинцы в Брянской области.

В ночь на 21 октября над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 34 украинских дрона. В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

