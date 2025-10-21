Силы ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 21 октября над Ростовской областью дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 34 украинских дрона. В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.