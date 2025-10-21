Генсек НАТО посетит США 22 октября
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит США для встречи с президентом США Дональдом Трампом 21-22 октября. Об этом сообщили в альянсе.
«Рютте совершит визит в Вашингтон. Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом. Планов на публикацию в СМИ не предусмотрено», – говорится в сообщении.
Визит Рютте пройдет на фоне новостей о том, что мирный саммит Трампа и президента РФ Владимира Путина в Будапеште может не состояться. Reuters со ссылкой на источники писал, что саммит Путина и Трампа оказался под угрозой срыва из-за переноса очной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Axios сообщило, что Трамп не планирует в ближайшее время встречаться с Путиным.
25 сентября генсек НАТО заявлял, что американское вооружение будет направляться на Украину непрерывно. По его словам, расходы на эти поставки будут покрываться союзниками Вашингтона.