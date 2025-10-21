Парламент Турции продлил мандат войск в Сирии и Ираке на три года
Турецкий парламент продлил резолюцию о продлении мандата своих войск на действия в Сирии и Ираке. Вооруженные силы Турции останутся на Ближнем Востоке еще на три года. Об этом сообщил TRT Haber.
Национальное собрание Турции также одобрило предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении мандата ВС Турции в составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на два года.
Турция сохраняет влияние в Сирии после свержения Башара Асада в декабре прошлого года. В операции сил оппозиции участвовали, в том числе, протурецкие вооруженные группировки.
В июле этого года Сирия направила Турции официальный запрос о военной поддержке для усиления обороны и совместного противодействия террористическим угрозам. Bloomberg писал, что Турция хочет передать армии Сирии военную технику, в том числе беспилотники, артиллерию, бронетехнику, системы противовоздушной обороны.
17 июля Эрдоган заявил, что Анкара продолжит придерживаться политики защиты территориальной целостности Сирии и не допустит ее разделения.