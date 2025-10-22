Богомаз: задержанная в августе ДРГ причастна к подрыву моста в Брянской области
Задержанная в августе диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) причастна к организации подрыва автомобильного моста в Брянской области, обрушившегося на пассажирский поезд, заявил в интервью «РИА Новости» губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, диверсанты намеренно взорвали мост над пассажирским поездом.
«Они же понимали, во сколько идет поезд, стояли датчики движения на поезд за 50 м. <...> Это было сделано именно против мирных людей», – сказал Богомаз.
1 июня в Выгоничском районе Брянской области ночью произошло обрушение автомобильного моста на железнодорожные пути. В результате ДТП с участием машин и пассажирского поезда, по данным на 11:00, семеро погибших, десятки пострадали. Причиной ЧП стал подрыв моста.
20 августа сотрудники ФСБ пресекли деятельность ДРГ в Брянской области. В Центре общественных связей ведомства объяснили, что участники группы планировали теракты и диверсии на объектах транспортной инфраструктуры в России.