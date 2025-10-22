Сийярто: 19-й пакет санкций ЕС не нарушит национальные интересы Венгрии
Будапешт не стал накладывать вето на 19-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, так как основные национальные интересы государства не нарушаются, заявил Bloomberg министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В интервью он подчеркнул, что санкции против России не увенчаются успехом.
20 октября Сийярто заявил, что Венгрия не будет тормозить процесс введения новых санкций ЕС. Однако он раскритиковал политику Европы и сказал, что не участвует «в безумных вещах». По словам Сийярто, санкции не повлияли на ход конфликта на Украине.
В начале октября ТАСС писал, что 19-й пакет санкций против РФ могут утвердить на саммите ЕС, запланированном на 23–24 октября. В рамках пакета предлагается ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 г. и ввести полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями.