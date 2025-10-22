Сийярто: 19-й пакет санкций ЕС не нарушит национальные интересы Венгрии

20 октября Сийярто заявил, что Венгрия не будет тормозить процесс введения новых санкций ЕС. Однако он раскритиковал политику Европы и сказал, что не участвует «в безумных вещах». По словам Сийярто, санкции не повлияли на ход конфликта на Украине.