Рябков указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий НАТО

В октябре 2024 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос. Тогда она также заявила, что это происходит из-за политики стран Запада. Заявление Захаровой прозвучало через две недели после того, как Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников.