Рябков указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий НАТО

Враждебная политика стран НАТО может привести к прямому столкновению ядерных держав. С таким мнением выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что развитие так называемых совместных ядерных миссий и расширение географии ядерного присутствия США в Европе являются опасными шагами альянса.

«Особо выделяем враждебную политику стран НАТО, способную привести к лобовому столкновению ядерных держав, как и развитие этим самопровозглашенным ядерным альянсом схем и средств так называемых совместных ядерных миссий», – сказал он (цитата по ТАСС).

Рябков указал на наращивание Западом высокоточных дальнобойных потенциалов и планы США по размещению оружия в космосе. Он добавил, что это не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства, включая Россию, принимать компенсирующие военно-технические меры.

22 октября президент РФ Владимир Путин провел плановую тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил, что задействованы были подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подлодка «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95.

В октябре 2024 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос. Тогда она также заявила, что это происходит из-за политики стран Запада. Заявление Захаровой прозвучало через две недели после того, как Путин сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников.

