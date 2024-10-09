МИД РФ: уровень ядерной опасности серьезно возрос из-за политики Запада

«Мы четко предупреждаем об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере. Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», – сказала она. По мнению Захаровой, «деструктивная политика Запада» может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.