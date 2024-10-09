МИД РФ: уровень ядерной опасности серьезно возрос из-за политики Запада
Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос из-за политики западных стран, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.
«Мы четко предупреждаем об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере. Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», – сказала она. По мнению Захаровой, «деструктивная политика Запада» может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.
Президент РФ Владимир Путин 25 сентября на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Он пояснил, что Москва сможет использовать ядерное оружие после получения подтвержденной информации о массовом воздушном нападении самолетов, ракет и беспилотников.
Кроме того, Москва, согласно новой редакции документа, будет реагировать на агрессию против Белоруссии и сможет защитить своего союзника с помощью ядерного оружия. 26 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корректировки в доктрину стоит считать сигналом странам Запада. Позже он уточнил, что указ Путина по ядерной доктрине будет выпущен по мере готовности.