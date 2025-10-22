Генсек НАТО сообщил о закупке американского оружия для Украины на $2 млрд
Европейские союзники США потратили $2 млрд на закупку американского оружия для Украины, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте.
«Президент США решил снова отправить оружие на Украину, но оплаченное за счет союзников. Мы очень усердно работаем над этим проектом. Оружие на первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину, оружие было оплачено их союзниками», – сказал Рютте журналистам на встрече с американскими сенаторами (цитата по «РИА Новости»).
Ранее 22 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что враждебная политика стран НАТО по отношению к России может привести к прямому столкновению ядерных держав.
25 сентября генсек НАТО заявлял, что американское вооружение будет направляться на Украину непрерывно. По его словам, расходы на эти поставки будут покрываться союзниками Вашингтона.