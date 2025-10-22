Газета
Латвия откажет Путину в разрешении на пролет в Венгрию через свою территорию

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не сможет разрешить президенту РФ Владимиру Путину полет на самолете через воздушное пространство республики. В Венгрии у российского лидера должны состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

«Латвия не видит возможности выдать разрешение на пролет через свое воздушное пространство», – так латвийское внешнеполитическое ведомство прокомментировало этот вопрос агентству LETA.

21 октября об отсутствии гарантий безопасного полета Путина над Польшей заявлял глава МИД республики Радослав Сикорский. Он говорил, что это связано с решением Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест российского лидера. После этого коллега Сикорского из России Сергей Лавров обвинил Польшу в готовности совершать теракты.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для саммита Россия – США в Будапеште требуется тщательная подготовка. Сроки проведения встречи Путина и Трампа не были определены, отметил он. Об этой встрече стороны договорились в ходе телефонного звонка 16 октября.

