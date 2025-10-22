Латвия откажет Путину в разрешении на пролет в Венгрию через свою территорию

21 октября об отсутствии гарантий безопасного полета Путина над Польшей заявлял глава МИД республики Радослав Сикорский. Он говорил, что это связано с решением Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта 2023 г. выдал ордер на арест российского лидера. После этого коллега Сикорского из России Сергей Лавров обвинил Польшу в готовности совершать теракты.