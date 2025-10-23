Газета
Bloomberg: Моди пропустит саммит АСЕАН и встречу с Трампом

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в онлайн-формате. Он сообщил об этом своему коллеге из Малайзии Анвару Ибрагиму в ходе телефонного разговора, написал Ибрагим в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Он объявил, что будет присутствовать на мероприятии онлайн, учитывая, что в Индии в это время все еще празднуют Дипавали. Я уважаю это решение и передаю ему и всему народу Индии свои поздравления с Дипавали», – сказал Ибрагим (цитата по Bloomberg).

Агентство обращает внимание, что Моди «пропустит саммит региональных лидеров в Куала-Лумпуре и не встретится с президентом США Дональдом Трампом».

17 октября на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявлял, что Индия больше не будет импортировать нефть из России. В этот же день Press Trust of India писала, что Индия планирует восстановить объемы импорта российской нефти в октябре после падения его уровня в III квартале 2025 г.

15 октября американский лидер сообщал, что Моди якобы заверил его в планах об отказе от нефти из России. Трамп говорил, что Индия сможет восстановить процесс торговли после окончания конфликта на Украине. В МИД Индии заявляли, что страна защищает интересы своих потребителей на фоне нестабильной энергетической ситуации и импорт нефти из России направлен на эти цели.

