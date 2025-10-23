Трамп сделает заявление из Вашингтона в 22:00 по мск
Президент США Дональд Трамп в 15:00 по времени Восточного побережья (22:00 мск) выступит с заявлением в Вашингтоне. Данные об этом опубликованы в его расписании. Тема обращения пока не раскрывается.
22 октября Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что отменяет запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома пояснил, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренности по урегулированию украинского конфликта, однако не исключил проведение саммита с российским лидером в будущем.
В тот же день США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут обучать другие страны использованию крылатых ракет Tomahawk. По его словам, это «сложное, точное и мощное оружие», требующее длительного обучения.
23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции США контрпродуктивными. Она подчеркнула, что Россия уже выработала «устойчивый иммунитет» к западным ограничениям и продолжит развиваться в экономической сфере, несмотря на давление.