Вучич: Путин и Трамп хотят построить новую мировую архитектуру

22 октября Трамп объявил о решении отменить встречу с Путиным в Венгрии. Такое решение он объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем американский лидер указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем.