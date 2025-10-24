Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Вучич: Путин и Трамп хотят построить новую мировую архитектуру

Ведомости

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп стремятся к формированию новой мировой архитектуры, а также не питают симпатий к Евросоюзу. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, Путин и Трамп «хотят создать иную карту мира – политическую, экономическую, энергетическую». Вучич также выразил мнение, что ЕС намерен сделать все возможное, чтобы их встреча не состоялась.

«Я не верю, что они обсуждают только Украину», – добавил президент Сербии.

Путин: было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки

Политика / Международные отношения

22 октября Трамп объявил о решении отменить встречу с Путиным в Венгрии. Такое решение он объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем американский лидер указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем.

Путин 23 октября пояснил, что речь идет о переносе встречи, а не о ее отмене. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что встреча российского и американского лидеров по-прежнему возможна и не исключена из повестки. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте