Вучич: Путин и Трамп хотят построить новую мировую архитектуру
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп стремятся к формированию новой мировой архитектуры, а также не питают симпатий к Евросоюзу. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
По его словам, Путин и Трамп «хотят создать иную карту мира – политическую, экономическую, энергетическую». Вучич также выразил мнение, что ЕС намерен сделать все возможное, чтобы их встреча не состоялась.
«Я не верю, что они обсуждают только Украину», – добавил президент Сербии.
22 октября Трамп объявил о решении отменить встречу с Путиным в Венгрии. Такое решение он объяснил тем, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта на Украине. Вместе с тем американский лидер указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем.
Путин 23 октября пояснил, что речь идет о переносе встречи, а не о ее отмене. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт заявила, что встреча российского и американского лидеров по-прежнему возможна и не исключена из повестки.