The Guardian: новые санкции улучшат условия сделки для РФ
Введение антироссийских санкций со стороны США и их союзников недостаточно эффективно и может сделать условия сделки для России более выгодными. Об этом пишет The Guardian.
Издание отмечает, что дополнительные санкции не положат конец украинскому конфликту в ближайшее время, если только они не будут сопровождаться «более открытой позицией Запада на переговорах».
«Это может означать, что условия сделки будут несколько более выгодными для России, чем хотелось бы Западу», – говорится в материале.
22 октября США объявили о введении санкций против нефтяных компаний из России. Тогда же президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Американский президент счел, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Вечером 23 октября Путин назвал серьезными новые санкции против РФ. По его словам, это повлечет определенные последствия, но они «существенно все-таки не скажутся» на экономике страны. Российский лидер напомнил, что Трамп еще на своем первом президентском сроке ввел самое большое количество санкций против Москвы, которые продолжают действовать.
23 октября глава евродипломатии Кая Каллас объявила о принятии 19-го пакета санкций против России. Ограничения затронули российские банки, криптовалютные биржи, а также компании в Индии и Китае.