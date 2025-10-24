The Guardian: новые санкции улучшат условия сделки для РФ

22 октября США объявили о введении санкций против нефтяных компаний из России. Тогда же президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии. Американский президент счел, что стороны на ней «вряд ли смогли бы договориться» по вопросам урегулирования украинского конфликта.