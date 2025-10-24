Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Эрдоган предложил провести возможный саммит Россия – США в Турции

Ведомости

Анкара готова предоставить свою площадку для проведения возможной встречи между Россией и США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передают «РИА Новости».

Эрдоган отметил, что важность Турции как посредника вновь проявилась в контексте усилий по установлению мира. Он подчеркнул, что Анкара сохраняет хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и пользуется их доверием, что дает Турции преимущество в посреднической роли. Эрдоган добавил, что Турция намерена использовать свое положение «на благо человечества».

Глава государства также выразил сожаление в связи с тем, что встреча, запланированная ранее в Будапеште, не состоялась.

Что будет после слов Дональда Трампа об отмене саммита и решения ввести санкции

Политика / Международные новости

22 октября президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что отменяет запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома пояснил, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренности по урегулированию украинского конфликта, однако не исключил проведение саммита с российским лидером в будущем.

23 октября президент РФ Владимир Путин пояснил, почему саммит не состоялся. Он заявил, что «было бы нехорошо выйти без ожидаемого результата». По словам главы государства, Москва и Вашингтон договорились продолжать совместную работу, в том числе с участием госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её