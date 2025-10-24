Эрдоган предложил провести возможный саммит Россия – США в Турции

Эрдоган отметил, что важность Турции как посредника вновь проявилась в контексте усилий по установлению мира. Он подчеркнул, что Анкара сохраняет хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и пользуется их доверием, что дает Турции преимущество в посреднической роли. Эрдоган добавил, что Турция намерена использовать свое положение «на благо человечества».