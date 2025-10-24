Эрдоган предложил провести возможный саммит Россия – США в Турции
Анкара готова предоставить свою площадку для проведения возможной встречи между Россией и США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передают «РИА Новости».
Эрдоган отметил, что важность Турции как посредника вновь проявилась в контексте усилий по установлению мира. Он подчеркнул, что Анкара сохраняет хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и пользуется их доверием, что дает Турции преимущество в посреднической роли. Эрдоган добавил, что Турция намерена использовать свое положение «на благо человечества».
Глава государства также выразил сожаление в связи с тем, что встреча, запланированная ранее в Будапеште, не состоялась.
22 октября президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что отменяет запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Глава Белого дома пояснил, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренности по урегулированию украинского конфликта, однако не исключил проведение саммита с российским лидером в будущем.
23 октября президент РФ Владимир Путин пояснил, почему саммит не состоялся. Он заявил, что «было бы нехорошо выйти без ожидаемого результата». По словам главы государства, Москва и Вашингтон договорились продолжать совместную работу, в том числе с участием госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова.