Цивилев: РФ и Индия расширят сотрудничество в морских поставках нефти
Россия и Индия находятся на этапе разработки соглашения, которое позволит расширить сотрудничество стран в перевозках нефти с помощью морского транспорта, рассказал ТАСС министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
«Для повышения надежности перевозок мы разрабатываем российско-индийское межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в поставках нефти и нефтепродуктов морским транспортом», – отметил он.
25 октября газета The Times писала, что американские пошлины в отношении Индии только укрепили связи между Москвой и Нью-Дели. Как рассказал изданию профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар, угрозы и давление Вашингтона усилили пророссийские настроения в индийском обществе. По его словам, серьезной проблемой в сотрудничестве Индии и США стал дефицит доверия.
Президент США Дональд Трамп 1 августа ввел 25%-ные тарифы на импорт индийских товаров. Общий объем поставок, которые попали под пошлины, достиг $48,2 млрд. Тогда американский лидер назвал причиной торговый дисбаланс и «несправедливые барьеры». Через неделю тарифы были удвоены в качестве «штрафа» за продолжение закупок российской нефти.