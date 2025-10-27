Цивилев: РФ и Индия расширят сотрудничество в морских поставках нефти

25 октября газета The Times писала, что американские пошлины в отношении Индии только укрепили связи между Москвой и Нью-Дели. Как рассказал изданию профессор Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджан Кумар, угрозы и давление Вашингтона усилили пророссийские настроения в индийском обществе. По его словам, серьезной проблемой в сотрудничестве Индии и США стал дефицит доверия.