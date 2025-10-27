Кремль не считает, что испытания «Буревестника» приведут к напряженности с США

Кремль не считает, что испытания «Буревестника» приведут к напряженности с СШАОтношения двух стран и так на минимальном уровне
В испытаниях крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» нет ничего такого, что может напрячь отношения между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля указал, что отношения стран находятся на минимальном уровне и пока только наметились первые «робкие усилия» для их вывода из состояния прежнего оцепенения. Этот процесс осложняется действиями в отношении РФ.
«Но тем не менее все равно, исходя прежде всего из своих собственных интересов, мы остаемся открытыми для налаживания отношений», – уточнил Песков.
26 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний «Буревестника». По его словам, аналогов крылатой ракеты в мире еще нет. Путин уточнил, что предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть самая большая в мире атомная подводная лодка, и она находится у берегов РФ. Так он прокомментировал испытания Россией «Буревестника». Американский глава добавил, что США постоянно испытывают ракеты.
По данным Reuters, послание в виде испытаний заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как говорил Трамп. Отмечается, что в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.