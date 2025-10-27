Кремль не считает, что испытания «Буревестника» приведут к напряженности с США

По данным Reuters, послание в виде испытаний заключается в том, что Россия остается «глобальным военным конкурентом», а не «бумажным тигром», как говорил Трамп. Отмечается, что в этот сигнал вкладывается призыв к соблюдению предложений Москвы по контролю над ядерными вооружениями.