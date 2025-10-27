Газета
Главная / Политика /

В Белоруссии посчитали недружественным закрытие границы со стороны Литвы

Белоруссия следит за недружественными действия Литвы по полному закрытию границы между странами, сообщила пресс-служба государственного таможенного комитета республики.

«Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу. Кроме того, они заявили о разработанном плане действий по бессрочному закрытию автодорожной границы с Беларусью, в котором есть исключения для граждан стран Европейского союза и дипломатов», – отметили представители комитета.

27 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что правительство страны на заседании 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок. До этого президент Литвы Гитанас Науседа также предложил ограничить транзит в Калининградскую область, ссылаясь на «угрозу контрабанды».

24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Страна назвала причиной такого решения инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

