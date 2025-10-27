В Белоруссии посчитали недружественным закрытие границы со стороны Литвы

«Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу. Кроме того, они заявили о разработанном плане действий по бессрочному закрытию автодорожной границы с Беларусью, в котором есть исключения для граждан стран Европейского союза и дипломатов», – отметили представители комитета.