Литва будет пропускать россиян через КПП с Белоруссией по упрощенному документу
Власти Литвы разрешат россиянам проходить через контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Белоруссией по упрощенному транзитному документу. Об этом сообщила представитель МИД страны Кристина Беликова, передает ТАСС.
Он отметила, что исключение предусмотрено только для граждан РФ, имеющих упрощенный документ о транзите в Калининградскую область и из нее. Они смогут следовать только через КПП, который находится в деревне Мядининкай, добавила Беликова.
27 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что правительство страны на заседании 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок. До этого президент Литвы Гитанас Науседа также предложил ограничить транзит в Калининградскую область, ссылаясь на «угрозу контрабанды».
24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Страна назвала причиной такого решения инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.