МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Литвы
После заявления Литвы о закрытии границы МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах страны Эрикасу Вилканецасу. Об этом «Sputnik Беларусь» сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
В белорусском МИДе заявили, что решение Вильнюса затрагивает права не только граждан Белоруссии, но и Литвы, а также Евросоюза и других государств. По мнению Минска, одностороннее закрытие границы «демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения».
В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия выступает за нормализацию диалога и взаимодействие в вопросах пограничного контроля. Это отвечало бы интересам граждан обеих стран, добавили в МИДе.
24 октября Литва временно закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Страна назвала причиной такого решения инцидент с метеорологическими зондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.
27 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила, что правительство страны на заседании 29 октября обсудит предложение о закрытии границы с Белоруссией на неопределенный срок. До этого президент Литвы Гитанас Науседа также предложил ограничить транзит в Калининградскую область, ссылаясь на «угрозу контрабанды».
Пресс-служба государственного таможенного комитета Белоруссии 27 октября заявила, что Минск следит за недружественными действия Литвы по полному закрытию границы между странами. «Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу. Кроме того, они заявили о разработанном плане действий по бессрочному закрытию автодорожной границы с Беларусью, в котором есть исключения для граждан стран Европейского союза и дипломатов», – отметили представители комитета.