МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Литвы

Пресс-служба государственного таможенного комитета Белоруссии 27 октября заявила, что Минск следит за недружественными действия Литвы по полному закрытию границы между странами. «Власти Литвы сегодня приняли решение пока не открывать движение через белорусско-литовскую границу. Кроме того, они заявили о разработанном плане действий по бессрочному закрытию автодорожной границы с Беларусью, в котором есть исключения для граждан стран Европейского союза и дипломатов», – отметили представители комитета.